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Corona salgınında ölü sayısı hızla artarken karantinada sıra dışı görüntü!

Corona virüsü nedeniyle karantina alınan bir bölgede yaşayan köpek sahibi, dışarı çıkamayınca evcil hayvanını camdan sarkıtarak gezdirdi.

Sozcu.com.tr
12:21 -
Haberler Dünya

Çin’de başlayarak tüm dünyayı panik dalgasına sevk eden corona virüsü salgınında ölü sayısı worldometers’in tuttuğu istatistiklere göre 2012’ye ulaştı. Virüs nedeniyle ülkede çok sayıda bölge karantina altına alınırken, Çin’in popüler sosyal paylaşım sitesi Weibo’da son günlerde bir video viral oldu.

Köpek gezdikten sonra sahibi tarafından iple yukarı çekildi.

Karantina bölgesinde yaşayan bir kişi, dışarı çıkaramadığı köpeği için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Tasmasına uzun bir ip bağladığı köpeğini ikinci kattan sarkıtan adı bilinmeyen kişi, evcil hayvanını zemine indirerek bu şekilde gezmesini sağladı.

O anlar bir komşusu tarafından görüntülenen köpeğin sahibi, binlerce yorum ve beğeni aldı. Bu yöntemi eğlenceli bulanların yanı sıra, ipin kopma tehlikesine dikkat çekerek eleştirenler de oldu.

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Çin Facebook köpek sosyal medya Weibo
Son güncelleme: 12:46 19.02.2020
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