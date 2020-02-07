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Son dakika… Corona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu! Yarasa değil pangolinden yayılmış

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Güney Çin Tarım Üniversitesi uzmanları, virüsün pangolin denilen bir memeliden yayıldığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr
11:44 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu! Yarasa değil pangolinden yayılmış

Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü salgını önlenemez bir şekilde yıkıma devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, dünden bugüne ölü sayısının 563’ten 638’e yükseldiği duyuruldu.

Birçok ülkeye sıçrayan virüsle ilgili aşı çalışmaları devam ederken, salgının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ölümlerin başladığı ilk günlerde yarasa, yılan ve maymundan insanlara bulaştığı öne sürülen corona virüsünün ‘pangolin’ denilen bir memeli türünden çıktığı belirtildi.

Reuters’ın Güney Çin Tarım Üniversitesi uzmanlarına dayandırdığı habere göre, pulları ve eti için yasa dışı ticareti yapılan pangolinin salgındaki baş şüpheli haline geldiği ifade edildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Son bulgular hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınması için büyük önem taşıyor” denildi.

Nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında gösterilmesine rağmen, geçtiğimiz yıl 100 binden fazla pangolinin yasa dışı olarak avlandığı belirtiliyor.

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Çin son dakika
Son güncelleme: 12:10 07.02.2020
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