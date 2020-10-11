Corona virüsünde rekor üstüne rekor: Tarihin en yüksek seviyesini gördüler

Dünya çapında etkisini gösteren 37 milyondan fazla insanda görülen ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünde vaka ve ölüm sayısı hızla artmaya devam ediyor…

Salgının merkez üssü olan ABD’de son 24 saat içerisinde 54.639 corona virüsü vakası tespit edildi… Ülkede son 1 gün içerisinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 618 olduğu açıklandı.

Böylelikle ülkede corona virüsü vaka sayısı 7.7 milyonu geçerken, hastalığa bağlı ölüm sayısının da en az 214 bin olduğu kayıtlara geçti. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre cuma günü 57.420 vaka tespit edildiği açıklanmış ve bu sayı 2 aylık süre zarfı içerisindeki en yüksek günlük vaka olarak duyurulmuştu.

Ülkeyi yöneten Donald Trump’ın salgının başlarında hastalığı ciddiye almayarak önemsemediği corona virüsü 14 Ağustos’ta ülkede tavan yapmıştı. O tarihte ülkede 24 saat içerisinde 64.601 vaka tespit edilmiş ve kırılması güç bir rekor olarak kayıtlara geçmişti.

İRAN’DA ÖLÜM SAYISI REKOR KIRDI

Corona virüsü salgınının 2020’nin başlarında Çin’den sonraki duraklarından biri İran olmuştu… Orta Doğu’da corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran’da son 24 saatte tarihi bir eşikten geçildi.

İran Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 251 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu sayı ülke tarihinde bir günde hastalıktan ölen insan sayısının en çok olduğu gün olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada ülke genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 28.544 olduğunu açıkladı.

Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 3.822 insanda corona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısı da 500.075’e çıktı.

RUSYA’DA EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA

Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında önlenemez bir vaka artışıyla karşı karşıya kalan Rusya’da salgının ikinci dalgası başladı… Rusya, salgının başladığı günden beri en yüksek günlük vakaya ulaştı.

Moskova’dan yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 13.634 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1.298.718’e çıktı. ABD, Hindistan ve Brezilya’nın ardından en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya’da corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 22.597’ye çıktı. Rusya bu kategoride dünya sıralamasında 13’üncü sırada yer alıyor.

HİNDİSTAN’DA 7 MİLYONU GEÇTİ

1.3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip olan Hindistan’da toplam Covid-19 vaka sayısı 7 milyonu geçti… Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 74.383 corona virüsü vakası tespit edildiğini duyurdu. Bu sayı ile birlikte ülkedeki toplam corona virüsü vaka sayısı 7 milyonu aştı.

Hindistan, ABD’nin ardından vaka sayısı bazında ikinci sırada gelirken ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 108 bini geçtiği açıklandı.

FRANSA’DA YİNE 20.000’İ GEÇTİ

Corona virüsü salgınının ilk dalgasından İtalya ve İspanya gibi etkilenmeyen fakat yüksek vaka ve ölüm sayılarına ulaşan Fransa’da korkulan oluyor… Fransız yetkililer ülkede son 24 saat içerisinde 26.896 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı salgının başladığı günden beri ülke tarihindeki en yüksek sayı oldu.

Cuma günü 20.339 insanda Covid-19 tespit ettiği açıklanırken, böylelikle 3 gün üst üste Fransa’da günlük 20.000 vakanın üzerinde açıklandı.

Fransa’da yoğun bakımda tedavi altına alınanların sayısında da artış olduğu açıklandı. Cumartesi günkü verilere göre Fransa’da 1456 insan yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bu sayı önceki günkü verilere göre 8 daha fazla.

NEPAL’DE BİR AYDA İKİYE KATLANDI

Güney Asya ülkesi Nepal’de de son 24 saat içerisinde 5.008 insanda corona virüsü tespit edildi… Bu sayı 28 milyon insanın yaşadığı ülke için tarihi bir rekor olarak duyuruldu. Nepal Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısı 105.684’e çıktı.

Resmi verilere göre sadece dört hafta içerisinde ülke genelindeki vaka sayısı iki katına çıkarken, Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 14 insanın corona virüsü yüzünden öldüğünü duyurdu. Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 614 olarak kayıtlara geçti.

Nepal’in başkenti Katmandu’nun ülkenin en çok etkilendiği bölge olduğu açıklandı. Vakaların neredeyse üçte birinin burada tespit edildiği belirtildi.

TÜRKİYE’DE 56 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkiye’deki güncel corona virüsü verilerini Sağlık Bakan Fahrettin Koca paylaştı… Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 1649 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Bu artış ile birlikte Türkiye’de toplam hasta sayısı 334.031’e yükseldi.

Türkiye’de son 24 saat içerisinde 56 insanın yaşamını yitirdiği açıklanırken, Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 8.778’e ulaştı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

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