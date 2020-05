Corona virüsünde son durum: Avrupa normale dönerken Amerika ve Asya kan ağlıyor!

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede yayılarak dünya çapında bir krize dönüştü. İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri salgında ağır yaralar alsa da, yayılmayı durdurarak normalleşme adımları atmaya başladı.

Ancak Avrupa’da bunlar yaşanırken Amerika kıtası ve Güney Asya’da aynı şeyleri söylemek mümkün değil.

BREZİLYA İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Corona virüsünün Güney Amerika’da en çok etkilediği ülke olan Brezilya’da tablo giderek ağırlaşıyor. Yeni vaka sayısı bir günde 20 bin artarken, toplam sayı 330 bin 890’a yükseldi.

Brezilya bu alanda Rusya’yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Son 24 saatte 1001 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam ölü sayısı ise 21 bin 48’e ulaştı.

ABD 100 BİNE KOŞUYOR

Corona virüsünün hem vaka hem de ölü sayısı kapsamında en çok yıkıma yol açtığı ABD’de son durumu Johns Hopkins Üniversitesi paylaştı. Son 24 saatte 24 bin 104 yeni vaka tanısı koyulan ülkede, corona virüsüne bağlı olarak 1299 kişi hayatını kaybetti.

ABD genelinde toplam vaka sayısı 1.6 milyona, ölü sayısı ise 96 bin 1’e ulaştı. Ülkede salgının merkezi ise New York eyaleti. 358 bin vaka, 28 bin can kaybının olduğu New York’u, New Jersey, Illinois ve Massachusetts takip ediyor.

MEKSİKA’DA CAN KAYBI REKORU

Brezilya gibi salgının yükselişte olduğu Güney Amerika ülkelerinden Meksika’da günlük vakalardan sonra bir rekor daha kırıldı. 479 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük rekor kayıtlara geçerken, 2 bin 960 kişiye de yeni tanı koyuldu.

Meksika’da bir önceki rekor 20 Mayıs’ta 424 olarak duyurulmuştu. Son verilerle birlikte ülke genelinde 6 bin 989 can kaybı ve 62 bin 527 vaka bulunuyor.

HİNDİSTAN’DA EN YÜKSEK ARTIŞ

Güney Asya’da salgınla ilgili en sıcak gelişmelerin yaşandığı ülke Hindistan. İç hat uçuşlarının önümüzdeki hafta başlayacağı açıklanan ülkede bazı eyaletler 14 gün karantina kuralının uygulanacağını duyurdu.

Ulaşımla ilgili sevindirici haber gelirken, yeni vaka sayılarında ise rekor kırıldı. Son 24 saatte 6 bin 654 kişiye corona teşhisi koyulurken, toplam sayı 125 bin 101’e yükseldi. Ülkede şu ana dek 3 bin 720 kişi corona virüsü nedeniyle can verdi.

