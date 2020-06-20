DSÖ duyurdu: Salgının bittiği yok! En yüksek günü geride bıraktık

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Worldometers’ın verilerine göre virüsün bulaştığı kişi sayısı 8.7 milyona ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 460 bini aştı.

Başta Avrupa’da olmak üzere salgını kontrol altına aldıklarını düşünen ülkeler normalleşme adımları atsa da, virüs ölümcül bir hızda yayılmaya devam ediyor. Salgının yeni merkez üssü olarak gösterilen ülkelerden ABD’de vaka sayısı 2 milyonu, Brezilya’da ise 1 milyonu geçti.

BİR GÜNDE 150 BİN KİŞİ



Salgının sona ermediğini ve şiddetli bir şekilde arttığına dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni bir rekor haberi verdi. Salgının başladığı günden bu yana en yüksek vaka artışının yaşandığı günün geride bırakıldığını belirten Ghebreyesus, 24 saatte dünya genelinde 150 bin kişinin enfekte olduğunu söyledi.

YENİ VE TEHLİKELİ BİR EVRE



Bunun günlük bazda bir rekor olduğunu ifade eden Ghebreyesus, “Vakaların neredeyse yarısı Amerika kıtasında rapor edildi. Dünya yeni ve tehlikeli bir evrenin içine girdi. Virüs hala hızlı bir şekilde yayılıyor. Hala ölümcül ve çok sayıda insan risk altında” dedi.