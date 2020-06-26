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DSÖ’den İngilizlerin geliştirdiği aşı için flaş yorum!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının diğer aşılardan bir adım önde olduğunu bildirdi. DSÖ ilaç firmalarına birlikte hareket etme çağrısında da bulundu.

Sozcu.com.tr
19:02 -
Haberler Dünya
DSÖ’den İngilizlerin geliştirdiği aşı için flaş yorum!

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, İngiliz AstraZenaca ilaç firmasının deneysel olarak geliştirdiği corona virüsü aşısı muhtemelen dünyanın ihtiyacı olan aşı çalışmalarında başı çekiyor.

İngiliz ilaç firması orta ölçülü insanlı aşı denemelerine başladığını duyurmuştu. Oxford Üniversitesi’nden uzmanlar ile birlikte geliştirilen aşının satışı konusunda firma birçok Avrupa ülkesi ile anlaşma sağlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Soumya Swaminathan, firmanın geliştirdiği aşıyla ilgili “Muhtemelen bu aşı diğerlerinden daha önde” şeklinde açıklamada bulundu.

AstraZeneca’nın Avrupalı firmalarla yaptığı anlaşma sonrası salgına karşı umut oluşmuştu. Reuters

İLAÇ FİRMALARINA DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Diğer bir ilaç firması Moderna’nın geliştirdiği aşı hakkında da açıklamalarda bulunan Swaminathan, Moderna’nın çalışmalarının da çok arkada kalmadığını belirtti.

Moderna’nın aşısının üçünü faz klinik deneylere temmuz ayında geçebileceğini belirten Swaminathan, AstraZeneca’nın daha global bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Çinli ve Hindistanlı aşı geliştirme programlarıyla da temas halinde olduklarını söyleyen Swaminathan, firmalara dayanışma çağrısında bulundu.

DSÖ önceki açıklamasında gelecek 12 ay içinde test, tedavi ve aşılar için 31.3 milyar dolara ihtiyaç olacağını belirtmişti.

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Son güncelleme: 19:03 26.06.2020
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