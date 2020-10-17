Ege Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

AFAD’ın verilerine göre Ege Denizi’nde saat 23:32’de yerin 6.41 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Yunanistan’da ve yerin 12.7 kilometre derinliğinde olduğunu aktardı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.