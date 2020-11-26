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Flaş iddia… Putin’in bir çocuğu daha ortaya çıktı: Yasak aşkından kızı olmuş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sağlık durumuyla ilgili onlarca spekülasyonun yapıldığı Putin'in bir gizli çocuğu daha olduğu öne sürüldü. Putin'in FSB Başkanı olduğu dönemde yaşadığı yasak ilişkiden 17 yaşında Yelizaveta Vladimirovna'nın dünyaya geldiği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:31, 26/11/2020
Haberler Dünya
Flaş iddia… Putin’in bir çocuğu daha ortaya çıktı: Yasak aşkından kızı olmuş

Son dönemde sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar ve görevini bırakacağına yönelik iddialarla gündemde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel hayatıyla da uluslararası medyanın radarında.

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları gizli tutmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, herkesten sır gibi sakladığı bir çocuğu daha olduğu iddia edildi.

Kendisinden 31 yaş küçük eski jimnastik sporcusu Alina Kabayeva’dan geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri olduğu haberleri çıkan 68 yaşındaki Putin’in, Svetlana Krivonogikh’ten de 17 yaşında bir kızı olduğu öne sürüldü.

LYUDMİLA İLE EVLİYDİ

Rus medyasına yansıyan haberlere göre 45 yaşındaki Krivonogikh ile Putin’in ilişkisi 1990’lı yılların sonunda başladı.

Svetlana Krivonogikh.

O dönem St. Petersburg’ta yaşayan Krivonogikh üniversite eğitimi sırasında bir yandan da temizlik işinde çalışıyordu. Lyudmila Putina ile evli olan Rusya lideri Putin ise Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) başında bulunuyordu.

Putin’in Lyudmila’dan olan kızları Maria ve Katerina.

İkilinin ilişkisinin nasıl başlayıp bittiği bilinmese de, 2003 yılında dünyaya gelen Yelizaveta Vladimirovna Krivonogikh’ten sonra yollarının ayrıldığı düşünülüyor.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLDU

İlerleyen yıllarda bir milyonere dönüşen Krivonogikh, Soçi, St. Petersburg ve Moskova’daki gayrimenkulleri, Rossiya Bank’taki hisseleri ve 11 milyon dolarlık servetiyle dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili soru yöneltilen Kremlin Sözcüsü Peskov, iddiaları yalanlamayı seçti. Peskov, “Bu isimle ilgili daha önce de sorular oldu. Ancak onu hiç duymadım ve bu konuda hiçbir şey bilmiyorum” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:13:14,
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