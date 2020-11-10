Fransa’da corona krizini iyi yönetemeyen hükümet üyelerine soruşturma

Fransa'da Covid-19 salgınının ilk dalgasında krizi iyi yönetememek ve ihmalkarlık yapmakla suçlanan dönemin hükümet üyelerine karşı vatandaşlar 328 şikayette bulunmuştu.

Haziran ayında ön soruşturma başlatan Paris Savcılığı, bugün 4 adli soruşturmayı başlatıldığını duyurdu. Savcılık soruşturmaların herhangi bir bakanın şahsına yönelik olmadığını, sadece olayı soruşturacaklarını bildirdi.

Soruşturma gerekçeleri olarak “felaketle mücadelede bilinçli ihmalkarlık”, “başkasının hayatını tehlikeye atma” ve “taksirle öldürme ve yaralama” suçları gösterildi.

Savcılık açıklamasına göre 4 adli soruşturmanın temelinde bulunan 328 şikayetin 253'ü savcılık tarafından kabul edildi. Kabul edilen 253 şikayetin 240'ı vatandaşlar, 5'i sağlık çalışanları, 4'ü kamu çalışanları tarafından yapılırken, 4'ünün de hasta ve hayatını kaybeden vatandaşlar adına yapıldığı belirtildi. (İHA)

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