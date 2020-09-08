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Harry ve Meghan tamamen özgür! Son borçlarını da ödediler

Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle, 2.4 milyon sterlinlik borçlarını da ödeyerek bağlarını tamamen kopardı.

Sozcu.com.tr
08:57 -
Haberler Dünya
Harry ve Meghan tamamen özgür! Son borçlarını da ödediler

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın attıkları her adım İngiliz basınında gündem olmaya devam ediyor.

Çiftin ayrılık süreciyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Prens Harry ve Markle, Frogmore Cottage’ın yenilenmesi için aldıkları 2.4 milyon sterlinlik (23.5 milyon TL) borcu geri ödedi.

Foto: Reuters.

İkilinin bu hamlesi ayrılığın final adımı olarak adlandırılırken, Kraliyet içinde bir gelecekleri olmadıkları şeklinde yorumlandı.

Çiftin Prens Charles’tan da yardım almayacağı öne sürülürken, İngiliz basını borcun ödenmesinin Netflix anlaşmasına denk gelmesine dikkat çekti.

Çiftin Archie adında bir oğulları bulunuyor.

Netflix’le uzun soluklu bir anlaşma yapan Harry ve Meghan, belgeseller ve programlar yapmaları karşılığında 150 milyon doları (1.1 milyar TL) bulan bir ücret alacak.

Harry ve Meghan, Netflix anlaşmasından günlerce önce Santa Barbara’da 14.6 milyon dolara bir ev almalarıyla gündeme gelmişti.

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ABD
Son güncelleme: 09:06 08.09.2020
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