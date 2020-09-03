Prens Harry ve Meghan’dan Netflix’le milyarlık anlaşma!

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın attıkları her adım İngiliz basınında gündem yaratmaya devam ediyor.

Santa Barbara’da aldıkları evle çok konuşulan çift, bu kez de yeni ekonomik atılımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Daily Mail’in haberine göre Harry ve Meghan Netflix’le anlaştı.

Uzun soluklu olduğu belirtilen anlaşma kapsamında çiftin belgeseller ve programlar yapması bekleniyor. Anlaşmanın maddi detayları paylaşılmasa da, İngiliz basını tutarın 150 milyon doları (1.1 milyar TL) bulduğunu savundu.

‘UMUT VEREN PROJELER’



Harry ve Meghan anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, “Bilgi verici içeriklerin yanı sıra umut veren projelere de odaklanacağız. Yeni birer ebeveyn olarak, ilham verici aile programları da bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

Netflix’ten Ted Sarandos ise, “Harry ve Meghan dünya çapında milyonlarca insana ilham vermeyi başardı. Onların Netflix’i seçmiş olmalarından inanılmaz gurur duyuyoruz ve anlatacakları hikayeler için heyecanlıyız” diye konuştu.