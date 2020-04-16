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Japonya’dan flaş corona kararı! Ülke genelinde OHAL

Japonya’da hükümet, corona virüsü salgını nedeniyle 7 bölgede ilan edilen OHAL kapsamını tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletme kararı aldı.

Sozcu.com.tr
16:06 -
Haberler Dünya
Japonya’dan flaş corona kararı! Ülke genelinde OHAL

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle daha önce 7 bölgede OHAL ilan edilen Japonya, kararın kapsamını genişletme kararı aldı. Hükümet tarafından korona virüsü ile mücadele için kurulan görev gücü, bugün uzman kurulunun konuyla ilgili görüşlerini dinledikten sonra toplantı gerçekleştirdi.

PARA YARDIMI YAPILACAK

İHA’nın aktardığına göre toplantıda tüm ülkede OHAL ilan edilmesine dair karar resmen onaylandı. Böylece ilk olarak Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka’da geçerli olan OHAL’in kapsamı, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu. Başbakan Şinzo Abe, hükümetin tüm vatandaşlara 100 bin Yen (6 bin TL) para yardımı yapacağını açıkladı.

VİRÜSLE MÜCADELEDE DAHA FAZLA YETKİ

İlk olarak 7 bölgeyi kapsayacak şekilde ilan edilen OHAL kararı geçerli olduğu bölgelerin valilerine halka evde kalma talimatı verme, okul vb. devlet kurumlarının işleyişini kısıtlama, tiyatro, konser salonu ve stadyum gibi toplu etkinlik mekanlarının kullanımını kısıtlama ya da geçici olarak kapanmasını talep etme yetkisi vermişti.

Son güncelleme: 16:10 16.04.2020
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