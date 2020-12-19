Johnson: Yeni corona türü yüzde 70 daha fazla bulaşıcı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün parlamentoda yaptığı konuşmada açıklanan son verilerin COVID-19’un İngiltere’de çok hızlı yayıldığını gösterdiğini söyledi.

Johnson, bu hafta başlarında tespit edilen corona virüsünün yeni türünün, virüsün beklenenden daha hızlı yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

Tespit edilen yeni türün, virüsün eski türünden yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu söyleyen Johnson, hükümetin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Johnson, vakalardaki artış nedeniyle ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yerel kısıtlama önlemlerinin ağırlaştırılacağını belirtti.

KISITLAMA SEVİYESİ YÜKSELTİLİYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin güneydoğusu, Londra ve İngiltere’nin doğusunda yeni kısıtlamaların uygulanacağını söyledi. Johnson bu bölgelerde uygulanmakta olan en yüksek yerel kısıtlama seviyesi kademe üçün, yeni bir kısıtlama seviyesi olarak belirlenen kademe dörde çıkarılacağımı söyledi.

Kademe dördün uygulanacağı bölgelerde gerekli olmayan tüm perakende mağazalar, spor salonları ve kuaförlerin kapatılacağını belirten Johnson, bu bölgelerdeki insanların eğer mümkünse evden çalışmaları gerektiğini ve sınırlı istisnalar dışında evde kalmaları gerektiğini söyledi.

NOEL TATİLİ KURALLARI DEĞİŞTİ

İngiltere’de Noel tatili için kısıtlamaların esnetilmesi planlanırken seyahatlerdeki sınırlamaların kaldırılması ve 3 farklı hane halkı üyelerinin bir araya gelmesine izin verilmesi bekleniyordu. Johnson, Noel tatili için daha önce belirtilen 23-27 Aralık tarihleri arasında kısıtlamaların gevşetilmesi kararının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Johnson, gevşetilmenin 5 gün yerine yalnızca Noel gününde ve iki hane halkının buluşmasıyla sınırlandırılacağını söyleyerek kademe dörtte bulunan bölgelerin diğer hanelerle toplanmaması gerektiğini belirtti. Johnson, genişletilen önlemler ile ‘yerel kalmanın’ amaçlandığını ifade etti.

VAKA VE CAN KAYBINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 52 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 4 bin 219’a ulaştığı belirtildi.

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saat içinde 534 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 67 bin 75’e ulaştı. İHA