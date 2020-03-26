Milyonları ağlatan hemşireden kötü haber! Karantinaya girdi

Corona virüsü salgını dünyanın bir numaralı gündem maddesi. Her geçen dakika bir başka ülkeden virüse dair bilgiler gelirken, paylaştığı videoyla yürekleri burkan İngiliz hemşireyle ilgili yeni bir gelişme uluslararası basına düştü.

48 saatlik mesainin ardından ihtiyaçlarını gidermek için gittiği marketten eli boş dönen Dawn Bilbrough, gözyaşları içerisinde insanların rafları talan etmesini eleştirmişti.

“Biz sizin için çabalıyoruz” diyen 51 yaşındaki hemşire, “Bu uygulamanın sona ermesi gerekiyor çünkü benim gibi insanlar yoğun çalışma süreleri sonrasında yiyecek bir şey bulmuyor” ifadelerini kullanmıştı.

‘TEST UYGULANMADI’

Milyonlarca insanın o videoyla adını öğrendiği hemşire Dawn, Good Morning Britain programına konuştu.

Corona virüsü belirtileri gösterdiğini belirten hemşire, “Test uygulanmadığı için doğrulaması zor fakat virüs bulaştığını düşünüyorum. Nefes darlığı ve bulantılarım oluyor. Semptomlarıma bağlı olarak göreve dönüp dönemeyeceğim belli olacak” dedi.

‘SAĞLIK SİSTEMİNİ KORUYUN’

Herkese evde kalmaları çağrısı yapan hemşire Dawn, “Konuştuğum herkes vaka sayısının sürekli arttığını söylüyor. Sağlık sistemini korumalıyız. Evde kalmalıyız yoksa daha fazla insan ölecek” ifadelerini kullandı.