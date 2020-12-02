NATO zirvesine Çavuşoğlu ve Pompeo damga vurdu: Giderayak kapıştılar

ABD’de olaylı geçen bir seçim sürecinin ardından zafer Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın olurken, mevcut Başkan Donald Trump ve ekibi de görevdeki son günlerini geçiriyor.

20 Ocak’ta yemin töreninin ardından Biden yönetimi görevi devralacak olsa da, Trump ve ekibi giderayak tartışmalı adımlar atmaya devam ediyor. O isimlerin başında da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geliyor. Geçtiğimiz ay 10 günlük bir Avrupa-Orta Doğu turuna çıkan Pompeo, Türkiye’ye de gelmiş ancak Ankara’ya uğramadan ülkeyi terk etmişti.

Pompeo, Türkiye’ye yönelik tepki çekecek son adımını da NATO Dışişleri Bakanları toplantısında attı. Corona virüsü nedeniyle online olarak düzenlenen toplantıda Pompeo, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Politico’nun toplantıda yer alan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu ve Pompeo karşılıklı olarak birbirlerini hedef aldı.

‘RUSYA’YA HEDİYE VERDİNİZ’



Pompeo, Türkiye’yi Akdeniz’de müttefiklerle gerilim yaratmakla suçlarken, S-400 füzelerini satın alarak da Rusya’ya bir çeşit hediye verdiğini öne sürdü.

Çavuşoğlu ise buna karşılık olarak, Pompeo’nun Avrupalı müttefikleri kışkırtarak Türkiye’ye karşı birlik olmaları çağrısı yaptığını, körü körüne Yunanistan’ın tarafını tuttuğunu ve ABD yapımı Patriot füzelerini satmadıklarını söyledi. Türkiye IŞİD’le mücadele ederken ABD’nin Suriye’deki terör örgütlerine destek verdiğini de ekleyen Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ krizinde ABD ve Fransa’nın Ermenistan’ın yanında yer alarak durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

YENİ YÖNETİMİN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR



Politico, başta Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olmak üzere pek çok ismin Pompeo’ya destek çıktığını yazarken, Türkiye’nin 30 üye arasında adeta izole edildiği yorumunda bulundu. Pompeo’nun bu agresif tutumunun sebebinin yeni yönetimin işini zorlaştırmak olabileceği ifade edildi.