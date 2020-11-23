Pompeo’ya Türkiye üzerinden analiz: Herkesi trollüyor

ABD’de 3 Kasım’daki Başkanlık seçimleri Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın zaferiyle sonuçlanırken, hile olduğunu iddia eden mevcut Başkan Donald Trump mahkeme yoluyla itirazlarını sürdürüyor.

Joe Biden’ın geçiş sürecinde tartışmalı hamleler yapan tek isim Başkan Donald Trump değil. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da görevinin son günlerinde oldukça konuşulan hareketlere imza atıyor. Sonuçların belli olmasının hemen ardından görüşü sorulan Pompeo, “Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak. Biz hazırız” gibi yenilgiyi reddeden açıklamalar yapmıştı.

ADAYLIK AMACINA HİZMET EDİYOR



Pompeo bu sözlerin sıcaklığı geçmeden 10 günlük bir Avrupa-Orta Doğu turuna çıktı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeye giden ABD Dışişleri Bakanı, Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ politikasını sorgulayan ülkelerde provokatif hareketlerde bulundu. ABD merkezli Bloomberg, 2024’te Cumhuriyetçi Parti’den Başkanlık için aday olabileceği konuşulan Pompeo’nun ziyaretteki tavrının bu amaca hizmet ettiğini öne sürdü.

FRANSA GÖZDEN ÇIKARDI



Ziyaretlerinde basın toplantısı yapmayan Mike Pompeo, seçilmiş yeni Başkan Joe Biden’dan hiç bahsetmedi. Trump’ın ikinci dönemiyle ilgili sözleri nedeniyle köşeye sıkıştırılmaktan kaçmış oldu.

Gezide ilk durağı Fransa’nın başkenti Paris olan Pompeo, burada Cumhurbaşkanı Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la görüştü. Bloomberg, Fransa’nın Trump yönetimini gözden çıkardığını, Macron’un Pompeo’yla yalnızca birkaç dakika görüşmesinin bunun göstergesi olduğunu yazdı. Fransız yetkililer görüşme talebinin de Pompeo cephesinden geldiğini savundu.

BARTHOLOMEOS’LA GÖRÜŞTÜ



Bloomberg, Pompeo’nun Türkiye ziyaretinde attığı diplomatik skandala da yer ayırdı. ABD Dışişleri Bakanı’nın Ankara’ya gitmeyi reddettiğini ve Türk mevkidaşı ile diğer bakanları İstanbul’a görüşmeye çağırdığına dikkat çekildi.

Görüşmenin gerçekleşmediği belirtilirken, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelen Pompeo’nun dini özgürlükler ile ilgili sözlerinin Türk yetkililer tarafından ‘oldukça uygunsuz’ olarak nitelendirildiği aktarıldı.

‘ÜST DÜZEY DİPLOMAT İÇİN TUHAF BİR YOL’

ABD’de yer alan Brookings Enstitüsü’nden Shadi Hamid, Pompeo’nun ziyaretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Görevindeki son iki ayını dünyayı trolleyerek geçiriyor. Ülkenin içinde bulunduğu hassas dönemi düşünürsek, üst düzey bir diplomat için tuhaf bir yol” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkillileri ise, corona virüsü salgınının hız kazandığı dönemde gerçekleştirilen bu turun çok uzun zaman önce planlandığını ve pek çok amacı olduğunu savundu. Bu amaçlar arasında Fransa’daki terör kurbanlarını onurlandırmak, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki diplomatik anlaşmaları değerlendirmek gibi seçenekler olduğu öne sürüldü.