Transferde sessizliğini koruyan Galatasaray sürpriz bir ismi daha gündemine aldı… Yabancı santrfor arayışında olan sarı-kırmızılılarda, Leipzig forması giyen Conrad Harder de listeye girdi. Danimarkalı golcü, U23 kategorisine uygun olduğu için de gündemde yer alıyor.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki oyuncunun Leipzig ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Leipzig'e geçen yıl 24 milyon euro bonservisle imza atan Conrad Harder, Alman ekibinde 32 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.