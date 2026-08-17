Galatasaray Batrokov için artık geri sayıma geçti…Sarı kırmızılılar Rus oyuncuyu bu hafta İstanbul’a getirip Cuma günü oynanacak olan Erzurum maçına kadroya yazmak istiyor…

OKAN BURUK GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Sabah’ın haberine göre Okan Buruk’un, Osimhen ve Sane transferlerinde olduğu gibi Rus 10 numarayla da bire bir iletişim kurduğu ve kafasındaki oyun planını ve beklentilerini anlattığı öne sürüldü. Buruk'un ikna ettiği 21 yaşındaki futbolcunun, tercihini Galatasaray'dan yana yaptığı ve kulübünü de sarı kırmızılılarla anlaşması için zorladığı belirtildi.

Lokomotiv Moskova formasıyla bu sezon oynadığı 5 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Batrakov'un 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu geçen sezon ise 36 karşılaşmada takımına 17 gol, 12 asistlik skor katkısı sağlamıştı.