Galatasaray, Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak amacıyla iddialı bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, Portekizli yıldızın transferi konusunda kararlılığını sürdürürken, Manchester United tarafından gelen net mesaj sürecin zorlu olacağını gösteriyor.

The Telegraph'a göre Galatasaray yönetimi, deneyimli oyuncuya yıllık net 21 milyon euro maaş ve 4 milyon euro tutarında imza parası teklif etmeye hazır. BBC'nin haberine göre Galatasaray, 50 milyon euroluk resmi bonservis bedeliyle birlikte Manchester United kapısını çalacak.

Ancak İngiliz devinin tutumu değişmedi. Manchester United cephesinden iletilen mesajda, Fernandes'in hiçbir bedelle satılık olmadığı vurgulandı. Yıldız futbolcunun elden çıkarılmayacağı kesinleşti.

İki kulüp arasındaki bu zıt duruşlar, transfer sürecindeki belirsizliği artırıyor. Dursun Özbek'in kararlılığı ile kulübün satış tavrı arasındaki gerilim, transferin seyrini belirleyecek ana faktörler arasında yer alıyor.