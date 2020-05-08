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Öldüğü öne sürülen Kim’le ilgili flaş iddia: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü

Öldüğü ya da ayağa bile kalkamayacak kadar kötü olduğu iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili tartışmalar dinmiyor. Kim'in tartışmaları bitirmek için yayınlanan son fotoğrafının dublörlere ait olduğu öne sürülüyor.

Sozcu.com.tr
08:26 -
Haberler Dünya

Dünya corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bir anda ortadan kaybolması uluslararası medyanın gündemine oturmuştu.

Kim’in kalp ameliyatı geçirdikten sonra yoğun bakımda olduğundan, felç geçirip ayağa bile kalkamadığına kadar birçok iddia ortaya atılırken, öldüğünü düşünenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı.

Kim’in açılıştan paylaşılan fotoğrafı.

Bu spekülasyonların ardından Kuzey Kore lideri 1 Mayıs’ta ortaya çıktı. Bir fabrikanın açılışında yer alan Kim’in fotoğraflarının yayınlamasıyla ‘ölmedim, buradayım’ mesajı verildi. Ancak bu mesajdan tatmin olmayanların sayısı da bir hayli fazla.

FÜZE DENEMESİNDE GÖRÜLDÜ

Kim Jong-un’un dublör kullandığı iddiaları sık sık dile getirilse de, son fotoğrafların gerçekliğine inanmayanlar 2017’de kaydedilen bir görüntüyü işaret etti. Söz konusu videoda Kim, bir füze denemesi sırasında saç tıraşına kadar kendisine benzeyen iki kişiyle konuşurken görülüyor.

Kim ve dublörü olduğu iddia edilen kişi.

Videoyu görenler iki kişinin Kim’in dublör kullandığının kanıtı olduğunu, 1 Mayıs’ta paylaşılan fotoğrafların da dublörlere ait olduğunu savundu.

Kim Jong-un’un olası suikast girişimlerine karşı dublör kullandığı öne sürülüyor.

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Son güncelleme: 08:40 08.05.2020
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