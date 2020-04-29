Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eski diplomattan flaş Kim Jong-un iddiası: Hayatta ama ne yürüyebiliyor ne de kalkabiliyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili muamma devam ederken, bir çarpıcı iddia da Güney Kore'ye sığınan eski diplomat Thae Yong-ho'dan geldi. Yong-ho, Kim'in hayatta olduğunu ancak yürüyemediğini ve hatta ayakta bile duramadığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr
11:14 -
Haberler Dünya
Eski diplomattan flaş Kim Jong-un iddiası: Hayatta ama ne yürüyebiliyor ne de kalkabiliyor

11 Nisan’dan bu yana ortalarda görünmeyen ve sağlık durumuyla ilgili onlarca iddia ortaya atılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, corona virüsüyle birlikte uluslararası medyanın en sıcak gündem maddesi.

36 yaşındaki Kim’in ilk olarak öldüğü öne sürülmüş ardından ise fazla kilolarıyla bilinen liderin kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve yoğun bakıma alındığı iddiaları gelmişti.

Geçtiğimiz hafta sonu Çin’den bir doktor heyetinin Kim’in durumunu netleştirmek için Kuzey Kore’ye gittiği belirtilirken, bu kez çarpıcı bir iddia da Güney Kore’den geldi. Güney Kore’ye sığınan Kuzeyli eski diplomat Thae Yong-ho, Kim’in durumuyla ilgili ABD medyasına konuştu.

Kim Jong-un’un fazla kiloları nedeniyle kalp rahatsızlıkları olduğu belirtiliyor.

Kim’in hayatta olduğunu düşündüğünü belirten Yong-ho, “Kim Jong-un yalnızca Kuzey Kore’nin lideri değil. O Kim Il-sung’un torunu. Büyükbabasının doğum günü törenlerine katılamaması bir şeyi net olarak gösteriyor. Hayattaysa bile ne ayağa kalkabiliyor ne de düzgün şekilde yüreyebiliyor” dedi.

Yong-ho, Kim’in sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgiyi eşi veya kız kardeşinin verebileceğini, onların şimdiye dek sessiz kalmasının da spekülasyonları artırdığını vurguladı.

İLGİLİ HABERKuzey Kore lideri Kim'in son durumu: Çin doktor heyeti gönderdiKuzey Kore lideri Kim'in son durumu: Çin doktor heyeti gönderdi

 

İLGİLİ HABERKim'in sarayına giren muhabir: Evin hanımı gibi karşıladıKim'in sarayına giren muhabir: Evin hanımı gibi karşıladı
ABD ameliyat Çin Corona Dışişleri Bakanı doktor Güney Kore kim jong-un Kore Kuzey Kore Rusya Sağlık Vietnam
Son güncelleme: 11:20 29.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more