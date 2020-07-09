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Seul Belediye Başkanı ortadan kayboldu! Son sinyal tapınaktan gelmiş

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Belediye Başkanı Park Won-soon'un kaybolduğu açıklandı. Polis, Başkan hakkında kızının kayıp başvurusu yaptığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
14:26 -
Haberler Dünya
Seul Belediye Başkanı ortadan kayboldu! Son sinyal tapınaktan gelmiş

Seul polisi yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Park’ın yerel saatle 17.17’de kaybolduğunun bildirilmesinin ardından yerinin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Park Won-soon’un kızının, “Telefonu şu anda kapalı. 4-5 saat önce evden ayrıldı” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Yetkililer, Park Won-soon’un saat 16.40’ta yapılacak olan programlarından birinin “kaçınılmaz koşullar” nedeniyle iptal edildiğini dile getirdi.

2011’DEN BERİ GÖREVDE

İHA’nın aktardığı habere göre Park Won-soon’un cep telefonu sinyaline en son Seongbuk’un Gilsangsa Tapınağı yakınında erişildiği ifade edildi.

Park Won-soon, 2011’den beri Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

cep telefonu Güney Kore Kore Polis
Son güncelleme: 14:30 09.07.2020
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