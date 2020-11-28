Skandalda son perde… Danimarka vizonları mezardan çıkaracak

Danimarka’da milyonlarca vizonun alelacele öldürülmesiyle başlayan skandallar zincirine her geçen gün yeni halkalar ekleniyor. Covid-19 kaygısıyla itlaf edilen hayvanlarla ilgili korkular, vizonların gömüldüğü toplu mezarlara sığmadı.

Sonuç: Hayvanlar mezardan çıkarılıp yakılacak.

Vizon krizi sonucu istifa eden Mogens Jensen’in koltuğuna gelen yeni Tarım Bakanı Rasmus Prehn, vizonların mezarlarında sorunlar olduğunu itiraf ederken hükümetin bir çözüm arayışında olduğunu belirtti. Prehn söz konusu senaryolardan birinin mezarların açılıp vizonların hemen orada yakılması olduğunu söyledi.

Kasım başında hükümet 15 milyon vizonu itlaf etme kararı almıştı. 2.85 milyon vizon öldürüldükten sonra itlaf durdurulmuş ancak olayın yarattığı politik fırtına dinmemişti. Tarım Bakanı istifa etmiş, Başbakan Mette Frederiksen bir vizon çiftliğinde ağlamak zorunda kalmıştı.

Hükümet, bazı vizonların uygun olmayan şekilde itlaf edilip gömüldüğünü itiraf ederken özellikle Danimarka’nın kuzeyinde yer alan Jutland bölgesi endişelerin ana kaynağı haline geldi. Çürüyen vizon ölülerinin bölgeye yakın olan su kaynaklarını etkilemesinden çekiniliyor. Danimarka basınının ‘Zombivizon’ diye adlandırdığı olayda yeterince derine gömülmemiş vizonların yüzeye çıktığı görüldü.

İlk günden bu yana vizonların yakılmasından yana olduğunu söyleyen yeni Tarım Bakanı Prehn, başlarına ne geldiyse aceleden geldiğini söyleyerek hızlı karar almayacaklarını ifade etti.

ʻʻ Son birkaç haftadan bir şey öğrendiysek o da kararların mümkün olan en iyi temele göre alınması gerektiği. Aceleci davranan kişi hata yapar. Tarım Bakanı Rasmus Prehn

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Danimarka pandemiden en çok etkilenen Avrupa ülkeleri arasında yer almıyor. Komşularına -özellikle de İsveç’e- göre salgınla mücadelede başarılı bir sınav veren Danimarka, önlemler konusunda fazla proaktif davranınca elde ettiği krediyi tamamen kaybetme noktasına geldi.

NEDEN İTLAF KARARI ALMIŞLARDI? Danimarka hükümeti Corona virüsünün Çin'de de bir yabani hayvan pazarından dünyaya yayılmasının etkisiyle modern zamanların en büyük hayvan katliamlarından birini yapmaya karar vererek ülkedeki ‘hastalık saçtığı' düşünülen vizonları itlaf etmeye karar verdi. Yasaya göre corona virüsü kaptığı tespit edilen vizonların 8 kilometre yakınındaki her vizyonun öldürülmesi de planlandı. Kabineyi bilgilendiren uzmanlar corona virüsünün vizonlarda mutasyona uğradığını bu mutasyon sayesinde bir aşı geliştirilse bile corona virüsüne karşı etkili olmayacağını vurgulandı. Ancak sol azınlık hükümetine bilgi veren hatırı sayılır sağlık uzmanı da vizonlardaki tehlikenin abartıldığı ölçüde olmadığını ifade etmişti.

Öte yandan milyonlarca vizonun katledilmesinin pandemiyle mücadeleye bir etkisinin olup olmadığı da belirsizliğini koruyor. Danimarka Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada vizonlarda mutasyona uğradığı düşünülen virüsün 15 Eylül’den bu yana saptanmadığını ve “büyük ihtimalle yok olduğunu” bildirdi.

Sonrasında Başbakan Frederiksen, itlaf emrini durdurarak hükümetin kendi yetkilerini aşarak bu kararı verdiğini itiraf etti.

ASIL TEPKİ KÜRK ENDÜSTRİSİNDEN

Söz konusu karara olan tepkilerin önemli bir kısmı ise hayvan haklarıyla değil ekonomiyle ilgili. Danimarka yılda 1 milyar dolarlık ihracatla dünyanın en büyük kürk üreticilerinden biri. Milyonlarca vizonun itlafı endüstriyi temelden sarstı. Ülkede yaklaşık 6 bin kişi vizon kürkü sektöründe çalışıyor. Danimarkalı birçok politikacının Başbakan’ın istifasını isteme nedeni de bu.

Perşembe günü boş bir vizon çiftliğini ziyaret eden Başbakan Frederiksen, verilen kararın etkisini görünce duygu dolu anlar yaşadı. Bu duygusallık da ekonomik zorluk yaşayacak olan vizon çiftçileriyle ilgiliydi: “Vizon çiftçilerinin hayatlarının emeği çok kısa süre içinde paramparça oldu. Onlar için bu çok duygusal bir durum ve… Üzgünüm, benim için de.”



Öte yandan çiftlikte corona virüsü bulunmamasına ve vizonların tamamının ölmesine rağmen Başbakan’ın bu ziyareti tam teşekkül korumalı bir şekilde yapması muhalefetin gözünden kaçmadı.

Hallo, statsminister. De RASKE mink ER døde. Det er simpelthen for tykt med den dragt/kostume på en *tidligere* minkfarm, som *aldrig* har haft smitte. Der er ingen fare. Hvorfor give det indtryk? #dkpol pic.twitter.com/RPLraU94qi — Alex Vanopslagh (@AlexVanopslagh) November 26, 2020

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