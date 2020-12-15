Son Dakika… ABD Seçiciler Kurulu, Biden’ın ABD’nin 46’ıncı başkanı olduğunu resmen onayladı

Seçiciler Kurulu, 3 Kasım seçimleri sonucuna göre Demokrat Partili Joe Biden’ı ABD’nin 46’ıncı başkanı olarak resmen kabul etti.

Biden, Seçiciler Kurulu’nda 306, Trump ise 232 oy aldı. Başkan seçilmek için bir adayın en az salt çoğunluk desteğini, yani 270 Seçiciler Kurulu oyu alması gerekiyor.

Her eyaletin başkentinde ve başkent Washington’da çoğunlukla eyalet meclislerinde bir araya gelen seçicilerin kullandığı oylar ve alınan sonuçlar, Washington’a gönderilecek.

6 Ocak’ta Başkan Yardımcısı Mike Pence’in başkanlığında Kongre’nin her iki kanadının da katılacağı oturumda oy sayımı yapılacak.