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Son dakika… ABD’de dikkat çeken isim: Tekirdağlı Türk ile evlenen siyasetçi Beyaz Saray’da

3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Demokratlar'ın adayı Joe Biden ve seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris ekiplerini kurmaya başladı. Harris'in dün gece açıkladığı ekibinde Rohini Kösoğlu ismi dikkat çekti. Bir Türk ile evli olan Kösoğlu Harris'in İç Siyaset Danışmanı olarak görev alacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:26, 04/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’de dikkat çeken isim: Tekirdağlı Türk ile evlenen siyasetçi Beyaz Saray’da

Sancılı bir seçim süreci geçiren ABD’de sandıktan zaferini ilan eden Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris ekiplerini oluşturmaya devam ediyor… Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün gece 3 kıdemli Beyaz Saray yetkilisini kamuoyuna açıkladı.

Beyaz Saray’da Kamala Harris’e destek verecek isimler arasında ise bazı Türklerin dikkatini çeken bir kişi yer alıyor… Bu isim ise Sri Lanka doğumlu olan Rohini Kösoğlu. Dün açıklanan üç kişiden biri olan Kösoğlu, Harris’in İç Siyaset Kıdemli Danışmanı olarak görev yapacak.

Harris, “Benim İç Siyaset Danışmanlık görevimi üstlenecek isim Rohini Kösoğlu, kendisi Amerikan halkının yaşadığı sorunların birçoğunda bir uzman olmasının yanı sıra aynı zamanda benim Senato ve başkanlık yarışındaki süreçte en yakın ve en güvendiğim isimlerden biri oldu” diyerek Kösoğlu’nu takdim etti.

Özkan Sedat Kösoğlu, mutlu haberi Twitter’da, “Rohini Kösoğlu’nun gururlu eşi” mesajıyla paylaştı.

“KÖSOĞLU’NUN GURURLU EŞİYİM”

ABD’de yaşayan Özkan Sedat Kösoğlu ile 25 Haziran 2011’de evlenen ve uzun bir süredir ABD siyasetinde yer alan Kösoğlu, üç çocuğun da annesi.

TransitScreen isimli şirkette yazılım mühendisi olarak çalışan ve aslen Vize, Tekirdağlı olan Kösoğlu, sosyal medya hesabından eşini tebrik ederek, “Kösoğlu’nun gururlu eşiyim” mesajını paylaşmıştı.

Harris, yaptığı seçimi sosyal medyadan paylaştı.

Harris’in senatörlüğü döneminde kalem müdürü olarak görev alan Kösoğlu aynı zamanda bu pozisyonu dolduran ilk Güney Asya kökenli ABD’li kadın olarak da tarihe geçmişti. Kösoğlu, Biden-Harris’in seçim sürecinde de kıdemli danışman olarak rol almıştı.

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ABD Asya beyaz Beyaz Saray Kadın seçim son dakika sosyal medya Sri Lanka Twitter
Yayınlanma Tarihi:13:55,
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