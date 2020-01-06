Son dakika… Cenazede gövde gösterisi

ABD'nin geçen hafta Cuma günü Bağdat havalimanında insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları'nın ülke dışındaki güçlerinin komutanı ve İran'ın en tanınır askeri Tümgeneral Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından bölgede hareketlilik devam ediyor.

Yaşanan saldırının ardından dün Süleymani’nin naaşı uçakla Irak’tan İran’a getirilirken bugün İran’ın başkenti Tahran’da geniş katılımlı bir tören düzenlendi. On binlerce İranlı Süleymani’nin ardından gerçekleşen yürüyüşe katıldı.

Düzenlenen törende İran’ın ruhani lideri Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yer aldı. Tabutun önünde verdikleri pozu uluslararası ajanslar abonelerine servis ederken Hamas’ın lideri İsmail Haniye de törene katıldı. Haniye, “Şehir Süleymani’nin Kudüs şehidi olduğunu deklare ederim” dedi.

Reuters haber ajansı, “Hamaney’in ardından gelen en güçlü ikinci figür olarak biliniyordu” dediği Süleymani’nin cenazesi Tahran’dan sonra memleketine gönderilecek.