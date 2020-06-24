Son dakika… Corona virüsünde felaket üstüne felaket

Aylardır evlere kapanan ülkeler, yavaş yavaş normale dönmeye başlarken, Covid-19 ile ilgili korkutucu haber ve açıklamalar gelmeye devam ediyor… Resmi verilere göre 9.3 milyondan fazla insanda tespit edilen ve 479 binden fazla insanın da ölümüne sebep olan corona virüsü birçok ülkede, eyalette ve şehirde ani artışlarla panik yaratıyor.

TÜRKİYE’DE ÖLENLERİN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Türkiye’de Mart ortasında başlayan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı dün 27 artarak 5,001 kişiye yükseldi.



Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam yayımlanan verilere göre 23 Haziran’da 1.268 yeni vaka tanısı konuldu, iyileşen hasta sayısı 1.315 oldu.



Türkiye çapında toplam vaka sayısı 190.165 olurken, iyileşen vaka sayısı 162.848 kişi düzeyinde. Türkiye genelinde 27.317 aktif vaka bulunuyor.

ABD’DE 7 EYALETTE COVID-19 SIÇRAMASI

Corona salgınının merkez üssü haline gelen ABD’den de kötü haberler geliyor… Resmi verilere göre 7 eyalette Covid-19 vaka sayısı büyük sıçrama yaptı. Washington Post’un haberine göre Arizona, Arkansas, California, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Tennessee ve Teksas eyaletlerinde corona virüsü vaka sayısı tırmanışa geçti.

California’da bir günde görülen en çok vaka sayısı tespit edildiği duyuruldu. Yetkililer 5 binden fazla insanın corona virüsü teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Arizona, Nevada ve Missouri’de de çok ciddi vaka artışı tespit edildiği belirtildi.

ABD’de salgının yoğun hissedildiği bölgelerden Florida’da 3.200’den fazla vaka tespit edildiği açıklanırken Homestead Hastanesi bir açıklama yaptı. Homestead Hastanesi yetkilileri, “Yoğun bakım bölümü tam kapasiteyle çalışıyor. Çok yoğun çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

BREZİLYA’DA REKOR KIRILDI: 39 BİN VAKA

Corona virüsünün yayılmaya başladığı günlerde gerekli önlemleri almayan ve sık sık, “Kötü bir ekonomi virüsten daha tehlikeli diyen bir lidere sahip olan Brezilya’da dün en çok vakanın görüldüğü gün oldu.

Brezilyalı yetkililer ülkede son 24 saat içerisinde 39.436 yeni vaka tespit edildi. SağlıK Bakanlığı yetkilileri son 24 saat içerisinde 1374 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Güncel verilerle birlikte Brezilya’da toplam vaka sayısı 1.1 milyonu geçerken, Covid-19’a bağlı ölüm sayısının da 52.645’e ulaştığı belirtildi.

TÜRKİYE 13’ÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Amerika kıtasında salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Meksika’da da artış devam ediyor… Önceki gün vaka bazında Türkiye’nin ardından 13’üncü sırada olan Meksika, son 24 saat içerisinde 6288 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Bu artış ile birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 191.410’a çıktı. Böylelikle corona virüsünden en çok etkilenen ülkeler sıralamasında Meksika, Türkiye’nin önüne geçerek 12’nci sıraya yerleşti. Türkiye ise 13’üncü sıraya geriledi.

Corona virüsü salgınından daha az etkilenen ülkelerden biri olan Avustralya’da da uzun bir aradan sonra Covid-19’a bağlı ölüm kayıtlara geçti… Avustralya’da salgının hız kazandığı Victoria eyaletinde 80 yaşlarındaki bir adamın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, 1 ayı aşkın bir süredir ilk defa Covid-19 kaynaklı ölüm yaşandığını da açıkladı. Kayıtlara geçen bu ölüm ile birlikte ülke genelindeki ölüm sayısı 103’e çıktı.

OFİSTE KÜME CORONA PANİĞİ

Corona virüsü salgınıyla mücadele eden ülkelerin başında gelen Japonya’da yeni bir dalga paniği yaşanıyor… Japan Daily News gazetesi, başkent Tokyo’da 55 yeni vaka tespit edildiğini yazdı. Tokyo’da Mayıs ayının başından beri ilk kez vaka sayısı 50’nin üzerine çıktı.

Tokyo Valisi Yuriko Koike, “Corona virüsü vaka sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz, çünkü bir ofiste corona virüsü tespit edildi ve iş yerlerindeki bu kümelenmiş salgın çok büyük bir problem” dedi.