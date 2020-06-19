Son dakika… Corona virüsünde son durum: Acı rekorlar peş peşe geldi

Aylardır dünyanın evlere kapanmasına sebep olan corona virüsü etkisini hız kesmeden artırmaya devam ediyor… Güncel verilere göre dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 8.583.928’ye çıkarken corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 456.432’ye çıktı. Özellikle Avrupa’da normalleşme süreci başlasa da Çin’de tekrar artan vaka sayısı ile birlikte özellikle Amerika kıtasında vaka sayısının tırmanışa geçmesi paniğin boyutunu gözler önüne serdi.

TÜRKİYE 13’ÜNCÜ SIRADA

Resmi verilere göre ABD, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Birleşik Krallık, en çok vaka görülen 5 bölge olarak dikkat çekiyor. Ölüm sayısı olarak ise ABD, Brezilya, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa, Covid-19’a bağlı en çok ölümün kayıtlara geçtiği ülkeler olarak açıklandı.

Türkiye ise dün yapılan açıklama ile 184.031 corona virüsü vakası ile en çok vakanın görüldüğü 13’üncü ve 4882 ölüm sayısı ile dünya sıralamasında 17’nci sırada yer alıyor.

TÜRKİYE’DE 1382 HASTA İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla corona virüsü tablosunun detaylarını verdi. Güncel verilere göre son 24 saat içerisinde Türkiye’de 48 bin 412 test yapıldı.



Son 24 saatte bin 304 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 184 bin 31'e çıktı. Son 24 saat içerisinde corona nedeniyle 21 kişi vefat etti, toplam can kaybı da 4 bin 882'ye yükseldi.



Corona virüsünü 1382 hastanın yendiği ve toplamda ise 156 bin 22 kişinin sağlığına kavuştuğu duyuruldu. Ayrıca toplam yoğun bakım hasta sayısı 755, toplam entübe hasta sayısı da 311 oldu.

MEKSİKA’DA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

Corona virüsü salgınının etkisini hissettirmeye başladığı Amerika kıtasında Meksika Sağlık Bakanlığı, güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 5.662 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklanırken, 667 insanın da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer güncel verilerle birlikte ülke genelindeki vaka sayısının 165.455’e çıktığını, ölüm sayısının ise 19.747’ye çıktığını aktardı. Hükümet yetkilileri, gerçekte hasta olanların sayısının doğrulanmış vaka sayısından çok daha fazla olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

YOĞUN BAKIMDA HASTA ÇOK

Güney Amerika’da Brezilya ve Peru’nun ardından en çok vaka görülen ülke olan Şili’de de çok ciddi bir artış gözlendi… Şili Sağlık Bakanlığı, 4.475 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiğini ve 226 insanın da corona yüzünden yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede güncel verilerle birlikte vaka sayısı 225.103’e çıkarken ölenlerin sayısı da 3.841’e çıktı.

Corona virüsü vaka sayısı bazında dünya çapında dokuzuncu sırada yer alan Şili’nin Sağlık Bakanı Enrique Paris, “Amacımız hastalığın yayılmasını yavaşlatarak bu virüsle mücadelede öne geçmek. İnsanları tespit etmek ve onların hastalığı yaymasını engellemek için izole etmek istiyoruz” dedi.

Şili’de 1845 hastanın yoğun bakımda olduğu da belirtilirken bunlardan 399’unun durumunun ağır olduğu aktarıldı.

BERLİN’DE YÜZLERCE DAİRE TECRİT ALTINDA

Corona virüsüne zamanında müdahale ederek diğer Avrupa ülkelerine kıyasla salgını daha rahat kontrol altına alabilen Almanya’da panik devam ediyor… Başkent Berlin’deki Neukölln bölgesinde corona virüsü vaka sayısının hızla artmasıyla birlikte çok sayıdaki apartmandaki 369 daire tecrit altına alındı.

Başkentte özellikle azınlıkların ve maddi durumu iyi olmayanların yaşadığı Neukölln’de 70 yeni vaka tespit edilmesiyle birlikte bölge tecrit altına alınırken, bölgede incelemelerin devam ettiği de belirtildi.