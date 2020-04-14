Son dakika… Corona virüsünde son durum: Maalesef 2 milyona dayandı

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsü ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde açıklamalarda bulundu. Koca, son 24 saat içerisinde ülke genelindeki vaka sayısının 4 bin 93 ve yaşamını yitirenlerin sayısının da 98 olduğunu duyurdu.

Güncel verilerle birlikte Türkiye genelindeki toplam vaka sayısı 61 bin 49’a çıkarken toplam vefat sayısı da 1296’ya çıkmış oldu. İyileşen hasta sayısının da 3 bin 957'ye çıktığı belirtildi.



TRUMP’TAN ZEHİR ZEMBEREK TOPLANTI

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü ile ilgili yaptığı açıklamalarda kendi hamlelerini savundu. Trump, AB ülkelerinden gelen ve Çin’den gelen yolcuların ülkeye alınmaması yasağından corona virüsüne karşı müdahalelerinde doğru olanı yaptıklarını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında çok agresif bir tutum izleyen Trump, corona virüsü ile ilgili erken uyarıları gözardı ettiğine dair iddiaları yalanladı ve eyaletlerin tekrar açılabileceğini söyledi.

DÜNYADA SON DURUM

Devletlerin açıkladıkları resmi rakamlara göre dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 925 bini geçti. Elde edilen verilere göre dünya genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 119 bini geçti.

Öte yandan ABD’de güncel verilere göre son 24 saat içerisinde 1509 insanın öldüğü açıklandı. Ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 23 bini geçerken 587 bin insanın da corona virüsü ile mücadele ettiği belirtildi.

ABD’nin arkasından gelen ve Avrupa’da corona virüsünün en sert vurduğu ülke olan İtalya’da da son 24 saatte 566 insanın hayatını kaybettiği açıklandı. Güncel verilere göre İtalya’da toplam ölüm sayısı 20 bin 465’e yükseldi.

ABD’nin ardından en çok vakanın olduğu İspanya’da da 170 bin corona virüsü hastası olduğu açıklanırken, bu ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 17 bini geçti.

Bu ülkelerin arkasından gelen Fransa’da da vaka sayısı 136 bin 779 olarak açıklandı. Özellikle bakım evleri ve huzurevlerindeki ölüm oranının yüksek olduğu Fransa’da 14 bin 967 insanın corona yüzünden yaşamını yitirdiği açıklandı.

MACRON 11 MAYIS’A KADAR UZATTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sokağa çıkma yasağını 11 Mayıs’a kadar uzattığını açıkladı. Macron, corona virüsü ile ilgili mücadelenin devam ettiğini ve henüz ortada kazanılmış bir durum olmadığını açıkladı.

Televizyon aracılığıyla halka seslenen Macron, “Salgın yavaşlamaya başladı. Sonuçlar ortada. Çabalarınız sayesinde her gün ilerleme kaydediyoruz.

ÇİN’DE YENİ VAKADA DÜŞÜŞ

Corona virüsü salgınının patlak verdiği Çin’den de güncel veriler geldi… Önceki gün son 6 haftanın en yüksek oranı olan 108 vakanın görüldüğü ülkede son 24 saatte 89 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.

Özellikle Rusya’dan ülkenin güneyindeki Heilongjiang bölgesi üzerinden Çin’e geri dönen insanlardan dolayı bu oranın arttığı belirtildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, “86 yeni vaka ülke dışı kaynaklı ve 3 vaka da Guangdong bölgesindeki yerel kaynaklardan oluşuyor” açıklamasını yaptı.

Çin’in resmi televizyon kanalı CCTV, ülke dışından gelen vakaların 79’unun Rusya’dan dönen Çinli olduğunu açıklarken, “Bunların 65’i semptom göstermeyen vaka” ifadesi kullanıldı.

HASTANELERDE 11 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜ

Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’den de güncel veriler geldi… İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkedeki hastanelerde yaşamını yitiren corona virüsü hastalarının sayısının 717 arttığını ve son 24 saat içerisinde 10 bin 612’den 11 bin 329’a çıktığını duyurdu.