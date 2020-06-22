Son dakika… Coronanın merkezinden flaş açıklama

ABD ve Brezilya’nın ardından corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ve özellikle Mayıs ayında günlük vaka sayısının nadiren 10 binlerin altına indiği Rusya’daki güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Rus yetkililer son 24 saat içerisinde ülkede 7.600 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Güncel verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 592.280’e çıktı. Önceki gün yapılan açıklamada ise ülkede 7 bin 728 kişide corona virüsü tespit edilmişti. Ülkede günlük corona virüsü vaka sayılarının azalmaya devam ettiği belirtildi.

Öte yandan yapılan açıklamada ülkede son 24 saat 95 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı. Bu verilerle birlikte ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 8.206’ya çıktı.