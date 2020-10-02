Son dakika… Dışişleri Bakanlığı’ndan AB’nin yaptırım tehdidine tepki

AB ülkeleri liderlerinin Brüksel’deki iki günlük zirvesi devam ederken, dün gece geç saatlere kadar süren toplantı sonrası Türkiye’yle ilgili tepki çekecek açıklamalar gelmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye’ye yaptırım kartını öne sürerken, “Türkiye’nin tek taraflı eylemlerinin tekrarlanması halinde AB tüm mevcut araçları ve seçenekleri kullanacaktır” dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise zirveden sonraki iki haftanın Türkiye için kritik önem taşıdığını söyleyerek, “Çift stratejimiz var. Siyasi diyaloğa bir şans tanımak istiyoruz. Diğer taraftan da değerlerimiz ve Yunanistan'la Kıbrıs'a destek konusundaki kararlılığımızı ifade ettik” diye konuştu.

İLİŞKİLERİN REHİN ALINDIĞININ KANITI



Dışişleri Bakanlığı’ndan iki ismin bu açıklamalarına tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

– Zirvede alınan ülkemize ilişkin kararların, bazı olumlu unsurlar içermekle birlikte birçok bölümü gerçeklerden kopuktur. Metin, bir yandan bazı AB ülkeleri ülkemizle ilişkileri geliştirmek isterken, diğer yandan Yunan-Rum ikilisinin AB-Türkiye ilişkilerini nasıl rehin aldığının örneğidir.

– İstikşafi görüşmelere yeniden başlanması kararına atıf yapılması olumludur. Ancak bu görüşmeler sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması değil, Türkiye ve Yunanistan arasındaki tüm sorunların çözülmesine matuftur. Kıbrıs Türklerine hiçbir atıfta bulunulmaması ve iki taraf arasında hidrokarbon kaynaklarına ilişkin hakça gelir paylaşımından bahsedilmemesi, AB'nin Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir.

SOMUT ADIMLAR ATILMALI



– Zirve kararlarında ülkemizin hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmak için attığı adımların yasadışı olarak nitelendirilmeye ve yaptırım söyleminin kullanılmaya devam edilmesi de yapıcı bir söylem değildir. AB bu söylemle bir yere varamayacağını artık anlamalıdır.

– Ülkemizin ve KKTC'nin hak ve çıkarları korunarak, bölgedeki sorunlara diyalog ve diplomasi yoluyla çözüm bulunması yönündeki çağrılarımızın kısmen de olsa cevap bulmasını olumlu karşılıyoruz. Artık, somut sonuçların alınması için karşılıklı olarak adımlar atılmasının zamanı gelmiştir. Bu bağlamda kararda taahhüt edilen adımların, vize serbestisi de dahil olmak üzere yerine getirilmesini bekliyoruz.

– Türkiye ortak çıkar ve ortak gelecek gündemiyle, karşılıklı saygı ve güven ilişkisi içinde, AB sürecini ilerletme ve sorunları müzakerelerle çözme iradesi ve kararlılığını korumaktadır.