Son dakika… DSÖ’den korkutucu sayılar: Her 17 saniyede 1 insan Covid-19’dan ölüyor

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’dan açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği sanal basın toplantısında son dönemdeki verileri kamuoyu ile paylaşan Kluge, “Bölgede sadece son iki haftada 29.000 insan yaşamını yitirdi. Bazı ülkelerde sağlık sistemi büyük bir baskı altında. Avrupa, ABD ile birlikte tekrar corona virüsü salgınının merkez üssü haline geldi. Tünelin ucunda ışık var fakat önümüzde çok zorlu 6 ay var” dedi.

Kluge, okulların kapanmasının salgını yavaşlatmak için bir etkisi olmayacağını dile getirirken, “Avrupa’da sokağa çıkma yasakları olmayabilirdi. Maske kullanımı ve sosyal mesafeye önem verilse bunlar olmayabilirdi. Maske kullanım oranı yüzde 95’lere varan seviyelere gelseydi sokağa çıkma yasaklarına gerek kalmazdı. Sokağa çıkma yasakları kademeli olarak kaldırılmalı. Çok hızlı kaldırıldığı zamanki negatif etkiyi gördük” ifadesini kullandı.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 18 ARTTI

Son haftalarda corona virüsü aşısıyla ilgili pozitif açıklamalar ve sonuçlar geldiğine değinen Kluge, “Bu haberler umut verici fakat aşılar sorunu ortadan kaldırmayacaktır. Başlangıçta sınırlı sayıda üretilecektir” dedi. Kluge, DSÖ’nün Rusya ile temasta olduklarını ve geliştirilen Sputnik V isimli aşının detaylarını öğrendiklerini dile getirdi.

Öte yandan Kluge, son 2 haftada Covid-19 ölümlerinin yüzde 18 oranında arttığını dile getirdi. Sadece geçen hafta Avrupa genelinde Covid-19’a bağlı sebeplerle 29.000 insanın yaşamını yitirdiğini söyledi. Kluge, “Avrupa bölgesinde Covid-19’a bağlı sebeplerle her 17 saniyede 1 insan yaşamını yitirdi” dedi.

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