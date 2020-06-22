Son dakika… Hollanda’da ilk kez coronadan kimse ölmedi

Corona virüsü salgını bütün dünyada panik yaratmaya devam ederken, bugün Hollanda’dan güzel bir haber geldi… Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü yetkilileri corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 69 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenin olmadığı belirtildi. Hollanda’da corona virüsüne bağlı ölümün gerçekleşmediği en son gün 9 Mart’tı.

Nisan ayında corona virüsü salgınında tavanı gören Hollanda son haftalarda kademeli olarak normale dönmeye başlamıştı.