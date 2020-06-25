Son dakika… İran’da coronadan ölenlerin sayısı 10 bini geçti

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden İran, bugün kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Ülkede normalleşme kapsamında önlemlerin gevşetilmesinin ardından vaka ve ölü sayıları Nisan ayından bu yana en yüksek seviyelere yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre son 24 saatte 134 kişi daha corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 10 bin barajını aşan 9. ülke olan İran’da ölü sayısı 10 bin 130’a yükseldi.

2 bin 595 kişiye yeni tanı koyulmasıyla toplam vaka sayı da 215 bin 96’ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, vakaların yeniden artış göstermesi üzerine dün ülke genelinde maske takma zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı.