Son dakika… İtalya’da son 24 saat içinde 727 kişi daha öldü!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüsü salgınıyla ilgili art arda açıklamalar geliyor.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya Sivil Savunma Ajansı, 26 Mart’tan bu yana en düşük ölümün görüldüğünü açıklayarak, son 24 saatte ülkede 727 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede ölü sayısı 13 bin 155’e yükseldi.

Ülkede enfekte olan kişi sayısı da son 24 saatte 4 bin 782 artarak 110 bin 574 oldu.

İtalya’da son 24 saat içinde 16 bin 847 kişinin iyileştiği, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının ise 4 bin 35 olduğu belirtildi.

Ülkede günlük olarak en fazla ölüm, geçtiğimiz cuma günü 919 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşanmıştı. Cumartesi günü ise 889, pazar 756, pazartesi 812 ve dün de 837 kişi ölmüştü.

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