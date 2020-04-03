Son dakika… İtalya’da corona alarmı! Bir günde 766 kişi daha öldü!

İtalya Sivil Savunma Ajansı, son 24 saat içinde ülkede 766 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede toplam ölü sayısı 14 bin 681’e yükseldi. Dün salgın nedeniyle İtalya’da, 760 kişi hayatını kaybetmişti.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da vaka sayısının 119 bin 827’ye yükseldiği belirtilirken, son 24 saat içinde 4 bin 585 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.

Avrupa’da salgının merkezi olan ve 14 binden fazla vatandaşını kaybeden İtalya’dan gelen son bilgilere göre, ülkedeki günlük can kaybı ve yeni vaka sayılarında düşüş görülüyor.

İtalyan yetkililer, 21 Mart’ta görülen 6 bin 557 vakanın ardından, teyit edilmiş vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtti.

Ülkede bir hafta içinde günlük vaka sayıları önce 5 bine ardından da 4 bine kadar geriledi. Ülkede görülen en yüksek ölüm ise 919 ölüm ile 27 Mart’ta yaşanmıştı.

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