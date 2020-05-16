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Son dakika… İtalya’da güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

İtalya Sivil Savunma Ajansı, corona virüsü salgınına ilişkin son güncel verileri açıkladı. Son 24 saatte 153 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, İtalya'da ölü sayısı 31 bin 763'e yükseldi.

19:02 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’da güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

9 Mart’tan bu yana en düşük ölüm oranının kayıtlara geçtiği İtalya’da, son bir gün içinde 875 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.

Açıklamada, son 24 saat içinde 2 bin 605 kişinin iyileştiği, toplam iyileşen sayısının 122 bin 810 olduğu belirtildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya genelinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısının 775’e düştüğü belirtildi. Ülkede toplam iyileşen hasta sayısının ise 122 bin 810 olduğu belirtildi.

21 Şubat’tan beri salgınla mücadele eden İtalya, ABD ve Birleşik Krallık’ın ardından dünya genelinde en çok corona virüsü ölümlerinin yaşandığı üçüncü ülke.

Vaka sayısında ise, ABD, İspanya, Birleşik Krallık ve Rusya’nın ardından İtalya beşinci ülke konumunda.

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Corona İtalya son dakika
Son güncelleme: 19:48 16.05.2020
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