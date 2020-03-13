Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Komşu’dan bir kötü haber daha! Corona 85 kişiyi daha öldürdü

İran'da corona virüsü nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte corona virüsü bağlantılı ölümlü vaka sayısı 514'e yükseldi.

Sozcu.com.tr
14:20 -
Haberler Dünya
Son dakika… Komşu’dan bir kötü haber daha! Corona 85 kişiyi daha öldürdü

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte, 1289 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 11 bin 364’e çıktığını duyurdu.

AYRINTILAR AZ SONRA…

Corona Haber İran son dakika
Son güncelleme: 14:29 13.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more