Son dakika… Komşu’dan bir kötü haber daha! Corona 85 kişiyi daha öldürdü

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte, 1289 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 11 bin 364&#8217;e çıktığını duyurdu.. AYRINTILAR AZ SONRA&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-komsudan-bir-kotu-haber-daha-corona-85-kisiyi-daha-oldurdu-5678024","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-komsudan-bir-kotu-haber-daha-corona-85-kisiyi-daha-oldurdu-5678024","pageType":"yazi","pageIdentifier":5678024,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Komu015fu&#8217;dan bir ku00f6tu00fc haber daha! Corona 85 kiu015fiyi daha u00f6ldu00fcrdu00fc"});aip('newsArticle', {"identifier":5678024,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-komsudan-bir-kotu-haber-daha-corona-85-kisiyi-daha-oldurdu-5678024/","headline":"Son dakika&#8230; Komu015fu&#8217;dan bir ku00f6tu00fc haber daha! Corona 85 kiu015fiyi daha u00f6ldu00fcrdu00fc","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Corona","Haber","\\u0130ran","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Serdar Aksoy","dateCreated":1584098422,"datePublished":1584098422,"dateModified":1584098975,"info":"{"seo_news":"false"}"});