Son dakika… Libya’da Ulusal Mutabakat güçleri drone düşürdü

Libya’nın uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada insansız hava aracının askeri açıdan kritik bir bölge olan Misrata’nın hemen dışında düşürüldüğünü duyurdu.

Reuters’ın haberine göre insansız hava aracının enkazına ait bir fotoğraf yayınlanırken aracın Libya’nın doğusuna hakim Hafter güçlerine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait olduğu öne sürüldü.

BAE’nin Hafter’i desteklediği ve Wing Loong model insansız hava araçları verdiği Birleşmiş Milletler BM uzmanları tarafından açıklanmıştı.