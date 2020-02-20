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Son dakika… Merkel ve Macron’dan Putin ile Suriye görüşmesi

Suriye'nin İdlib kentine yapılan Rusya destekli rejim güçleri saldırıları sonucunda yaşanan insani durumun önüne geçmek için Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili Putin'den saldırıların durmasını istedi.

Sozcu.com.tr
23:28 -
Haberler Dünya
Son dakika… Merkel ve Macron’dan Putin ile Suriye görüşmesi

Rusya destekli rejim güçlerinin İdlib’e başlattığı operasyon sonucunda bölgedeki tansiyon yükselirken 2 Türk askerinin rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olması sonrası bölgede sıcak saatler yaşanmaya başladı.

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tehlikeli gerginliğin dindirilmesi ve İdlib için süren askeri operasyonların sona erdirilmesi için Putin’i aradıkları öğrenildi.

PUTİN VE ERDOĞAN’A TOPLANTI ÇAĞRISI

Bölgedeki insani durumun yıkıcı bir hal aldığını belirten ikilinin Putin’den askeri operasyonların durdurulmasını istediği belirtildi.

Merkel ve Macron, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecekleri toplantılar sonucunda politik bir çözüm bulabileceklerini ifade etti.

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Son güncelleme: 23:33 20.02.2020
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