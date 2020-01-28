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Son dakika… Pedofil sapık iş insanı davasında FBI’dan bomba iddia: Prens iş birliği yapmadı

ABD'de büyük tepki çeken pedofil Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma devam ederken dün gece FBI'dan tartışmayı alevleyecek bir suçlama geldi. FBI, cezaevinde kendini asarak intihar eden Epstein'in suçlarının incelendiğini fakat iş insanının yakın arkadaşı York Dükü Prens Andrew'ün iş birliği yapmadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
10:18 -
Haberler Dünya
Son dakika… Pedofil sapık iş insanı davasında FBI’dan bomba iddia: Prens iş birliği yapmadı

ABD’de reşit olmayanlarla cinsel ilişkiye giren, insan ticareti yapan ve tecavüz suçlamasıyla yargılandığı dönemde intihar eden iş insanı Jeremy Epstein ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Epstein’ın yakın arkadaşı olan ve reşit olmayanlarla ilişkiye girdiği iddia edilen ve birçok cinsel suça karıştığı öne sürülen İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens Andrew ile ilgili açıklama yapan FBI (Amerika Federal Soruşturma Bürosu), York Dükü’nün soruşturmaya dahil olmadığını açıkladı.

Epstein’ın yakın bir arkadaşı olan Prens Andrew’un söz vermesine rağmen soruşturmaya olumlu bir katkısı olmadığı ortaya çıktı.

ABD Savcısı Geoffrey Berman, “Prens Andrew, sıfır iş birliği yaptı” dedi. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Times, 59 yaşındaki Andrew’un soruşturmanın başında, “Eğer ihtiyaç olması durumunda güvenlik güçleriyle iş birliği yaparım” dediğini hatırlattı.

Epstein’ın malikanesi önünde açıklama yapan savcının bu hamlesi, “Prens’i iş birliğine zorlamak için yaptı” şeklinde yorumlandı.

Berman’ın Epstein’ın yakın arkadaşı olan Prens Andrew’u kameralar önünde suçlamasının sebebi olarak, “Bunu kasten yaptı ve soruşturmaya York Dükü’nün de dahil olmasını istedi” yorumunu yapan The Times, daha önce böyle bir açıklamanın yapılmadığını vurguladı.

PRENS’İN PARTİSİNE GİTMİŞTİ

2019 yılının Ağustos ayında 66 yaşında tutulduğu cezaevinde intihar eden Jeremy Epstein, insan kaçakçılığı, fuhuş ve pedofili suçlamalarıyla yargılanıyordu. İngiliz sosyetesinin önde gelen figürlerinden biri olan 58 yaşındaki Ghislaine Maxwell, Epstein’ın yakın bir arkadaşı ve aynı zamanda Prens Andrew’un da tanıdığıydı. Epstein ve Maxwell geçmişte York Dükü’nün Windsor Sarayı ve Sandringham’daki partilere davet edilmişlerdi.

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Son güncelleme: 10:21 28.01.2020
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