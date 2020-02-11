Son dakika… Kahreden haberlerin peş peşe geldiği İdlib’le ilgili Rusya’dan flaş açıklama

Kremlin açıklamasında, Rusya ve Suriye güçlerine yönelik saldırıların durması gerektiği de vurgulandı.

Rusya’dan gelen açıklama, Rus heyetinin İdlib’deki can kayıplarının nasıl önleneceğine dair bir anlaşmaya varmadan Ankara’dan ayrıldığı konusundaki haberlerin medyaya yansımasından kısa süre sonra geldi.

Öte yandan, Suriye’de kritik gelişmeler yaşanıyor. Devlet Başkanı Belar Esad’a bağlı güçler, 2012 yılından bu yana ilk defa ülkenin iki büyük kenti Halep ile Şam’ı birbirine bağlayan otoyolun tamamının kontrolünü ele geçirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’nün verdiği bilgiye göre; Suriye hükümet güçleri, M5 otoyolunun tamamında kontrolü, Halep’in batı mahallerinden birini ele geçirdikten sonra tekrar sağlamış oldu.



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