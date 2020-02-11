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Son dakika… Kahreden haberlerin peş peşe geldiği İdlib’le ilgili Rusya’dan flaş açıklama

Kremlin'den Türkiye'nin kısa süre içinde 13 şehit verdiği Suriye'nin İdlib kentiyle ilgili kritik bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov, İdlib'deki durumun endişe verici olduğunu belirterek, Moskova Yönetimi'nin Suriye konusundaki Rusya-Türkiye anlaşmasının uygulanması gerektiğine inandığını ifade etti.

Sozcu.com.tr
12:55 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kahreden haberlerin peş peşe geldiği İdlib’le ilgili Rusya’dan flaş açıklama

Kremlin açıklamasında, Rusya ve Suriye güçlerine yönelik saldırıların durması gerektiği de vurgulandı.

Rusya’dan gelen açıklama, Rus heyetinin İdlib’deki can kayıplarının nasıl önleneceğine dair bir anlaşmaya varmadan Ankara’dan ayrıldığı konusundaki haberlerin medyaya yansımasından kısa süre sonra geldi.

Öte yandan, Suriye’de kritik gelişmeler yaşanıyor. Devlet Başkanı Belar Esad’a bağlı güçler, 2012 yılından bu yana ilk defa ülkenin iki büyük kenti Halep ile Şam’ı birbirine bağlayan otoyolun tamamının kontrolünü ele geçirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’nün verdiği bilgiye göre; Suriye hükümet güçleri, M5 otoyolunun tamamında kontrolü, Halep’in batı mahallerinden birini ele geçirdikten sonra tekrar sağlamış oldu.

AYRINTILAR AZ SONRA…

Halep Hükümet Moskova Putin Rusya şehit son dakika Suriye Türkiye Vladimir Putin
Son güncelleme: 13:08 11.02.2020
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