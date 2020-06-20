Son dakika… Rusya’da bir sınır daha aşıldı: Ölü sayısı 8 bini geçti

Corona virüsünün en çok vurduğu ülkeler arasında başı çeken ve en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Rusya’dan kötü haberler gelmeye devam ediyor.

ABD ve Brezilya’yla birlikte salgının yeni merkez üssü olarak gösterilen ülkede son veriler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın aktardığına göre son 24 saatte 7 bin 889 kişiye yeni tanı koyulurken, corona virüsü vakalarının toplamı 576 bin 952'ye ulaştı.

Ölü sayısında ise kritik bir sınır daha aşıldı. 161 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8 bin bandını aşarak, 8 bin 2’ye yükseldi.