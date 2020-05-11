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Son dakika… Ünlü oyuncu Jerry Stiller hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Jerry Stiller 92 yaşında yaşamını yitirdi. Stiller'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ben Stiller, babasının ölümünün corona virüsüyle alakası olmadığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
13:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü oyuncu Jerry Stiller hayatını kaybetti

Dünya corona virüsüyle mücadele ederken, Hollywood’dan bir yıldız daha kaydı. Ünlü oyuncu ve komedyen Jerry Stiller, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Stiller’ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ben Stiller, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Stiller, babasının ölümünün coronayla bağlantısı olmadığını söylerken, “Babam Jerry Stiller’ın normal sebeplerden hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyorum. O çok iyi bir baba, büyükbaba ve kendini eşine 62 yıl boyunca adamış bir kocaydı. Seni çok özleyeceğiz. Seni seviyorum baba” ifadelerini kullandı.

Jerry Stiller ve Anne Meara, ‘Şöhretler Kaldırımı’nda isimlerinin yer aldığı yıldızla poz verirken çocukları Amy ve Ben Stiller da onlara eşlik etmişti.

2015’te eşi Anne Meara’yı kaybeden Stiller, Seinfeld dizisinde canlandırdığı Frank Costanza rolüyle hafızalara kazınmıştı. 1953 yılında tanışan çift, 1960’lı yıllarda beraber yaptıkları şovlarla tanınmıştı.

ABD Corona oyuncu son dakika
Son güncelleme: 14:02 11.05.2020
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