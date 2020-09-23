Suudi Arabistan’dan umre kararı! 1 Kasım’da başlıyor

Reuters’ta yer alan habere göre, yurt içinde umre ziyaretlerine 4 Ekim tarihinden itibaren corona tedbirleri kapsamında yüzde 30 kapasiteyle izin verilecek.

1 Kasım tarihinden itibaren ise yurt dışından gelenlere izin verileceği belirtildi.

27 ŞUBAT’TA ZİYARETLERİN DURDURULDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 27 Şubat 2020 tarihinde yapılan açıklamada “Suudi Arabistan devleti koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı Umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığını bildirmiştir” denilmişti.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanılmıştı:

* Bu kapsamda tüm ülkelerden Umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur.

* Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüs vakası rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

* Suudi Arabistan'da bulunan Umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir.

* Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni Umre kaydı alınmayacaktır.