Trump’a destek en düşük seviyede! 10 günde resmen eridi

ABD’de Kasım ayındaki Başkanlık seçimlerine geri sayım sürerken, seçmenlerin tercihlerini etkileyen en önemli konular arasında corona virüsü salgını yer alıyor.

Reuters-Ipsos anketi kendisi de corona virüsüne yakalanan Trump’ın salgında gösterdiği yaklaşımı destekleyenlerin oranının rekor şekilde gerilediğini ortaya koydu.

Trump’ın corona testinin pozitif çıkması ve hastaneye kaldırılmasının ardından bu hafta yapılan ankete göre ABD’li yetişkinlerin yüzde 37’si Trump’ın corona salgınını ele alış biçimine destek verirken yüzde 59’u karşı çıktı.

SÜREKLİ OLARAK GERİLEDİ



Trump’ın net destek oranı, 2 Mart’tan beri belirli aralıklarla uygulanan anketlerin en düşük seviyesi olan -22 seviyesine indi. Destek oranı son on gün içerisinde düzenli olarak geriledi. Reuters-Ipsos anketinde destek oranı 30 Eylül-1 Ekim tarihli anketlerde -11 seviyesindeydi.

Trump yalnızca ABD’de 210 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği salgının kendi kendine sona ereceğini söyleyerek durumun ciddiyetini defalarca reddetmiş ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden’la maske taktığı için dalga geçmişti.

‘VİRÜSE YAKALANMAM BİR LÜTUF’

Anketlerdeki gerileme seçim yarışında Trump’ın Biden’ın gerisinde kaldığını açık bir şekilde gösteriyor. Biden Trump’ın salgını kötü yönetmesini başkanlık yarışında kullandığı en önemli malzeme haline getirmiş durumda.

Trump Twitter’dan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bence benim corona virüsüne yakalanmam Tanrı’nın bir lütfu. Bu gizli bir lütuf” sözleriyle de tepki çekmişti.