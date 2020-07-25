Trump’ın seks skandallarını kapatmaya çalışan eski avukatı Cohen’e corona piyangosu! Cezaevinden ev hapsine

ABD’de Başkan Donald Trump’ın başını uzun süre ağrıtan seks skandalı iddialarında başrolü oynayan isimlerden avukat Michael Cohen, cezaevinden çıktı.

Vergi kaçırma, Kongre’ye yalan beyanda bulunma ve Trump’la ilişkisi olduğu öne sürülen Stormy Daniels ile Karen McDougal’a sessiz kalmaları karşılığında para verdiği suçlamaları yöneltilen Cohen, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

KURALLARI İHLAL İDDİASI

Mayıs 2019’da cezaevine gönderilen 53 yaşındaki Cohen, 1 yıl sonra corona virüsü salgını nedeniyle ev hapsine gönderilmişti.

Ancak Trump hakkında kitap çıkarmaya hazırlanan Cohen, Temmuz ayı başında ev hapsi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine geri dönmek zorunda kaldı.

EYLÜL AYINDA ÇIKARACAK



Ailesi ve avukatlarının başvuruları neticesinde yeniden ev hapsi kararı çıkan Cohen, cezasının geri kalanını bu şekilde tamamlamak üzere tahliye edildi. New York’ta oğlu ve avukatı tarafından karşılanan Cohen’in, Trump’ı merkeze alan kitabını eylül ayında yayımlaması bekleniyor.