Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’den Lozan ihlaline karşı yeni bir Navtex ilanı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, Ankara'dan kritik bir hamle geldi... Ankara, 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini duyurarak Navtex ilan etti.

Sozcu.com.tr
16:24 -
Haberler Dünya
Türkiye’den Lozan ihlaline karşı yeni bir Navtex ilanı

DETAYLAR GELİYOR…

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan Navtex mesajında, bildirinin 13 Ekim 2020’de yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

NAVTEX MESAJ FORMATI

Navtex mesajları yayın için Binary kodlama sistemini kullanmaktadır. Bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil – Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

Ankara Antalya Emniyet internet istanbul izmir Lozan Meteoroloji Samsun Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 16:33 09.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more