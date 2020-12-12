Vakaların artışa geçtiği İsviçre’de yeni corona önlemleri

İsviçre hükümeti, salgına karşı alınan tedbirlerin hastanelerin ve sağlık çalışanların üzerindeki yükü azaltmak için olduğunu belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre, İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, corona virüsü vakalarında artış yaşandığını belirterek “Şu anki durum, daha önce hiç yaşamadığımız bir durum” ifadesini kullandı.

İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga, gazetecilere yaptığı açıklamada “Corona virüsünü kontrol altına almak için yeni önlemlere ihtiyacımız var ve bu hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir” dedi.

İsviçre hükümeti, salgından daha az etkilenen bölgelerdeki dükkanların ve restoranların saat 23.00’e kadar açık olabileceğini duyurdu. Hükümet ayrıca, kültürel faaliyetlerde bir araya gelebilecek insan sayısının 5 olduğunu belirterek, kilise ayini, cenaze, siyasi protesto gibi halka açık etkinlikleri yasakladı.

Ülkede pazar günleri sadece eczane, sosyal kurumlar, benzin istasyonları ve kayak alanlarının açık kalmasına izin verileceği belirtildi. Söz konusu kısıtlamaların 22 Ocak’a kadar geçerli olacağı ifade edildi.

İsviçre’de Kasım ayının başında vaka sayılarında yaşanan düşüş son günlerde yeniden artışa geçti. Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 136 vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 373 bin 831’e yükseldi. Can kaybı da 76 artarak 5 bin 900 oldu. Ülkede iyileşen hasta sayısı ise 288 bin 400.

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