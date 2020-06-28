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Yetkililer ‘harika haber’ ifadeleriyle duyurdu!

Corona virüsünün dünya ve Avrupa'da en çok can aldığı ülkelerden biri olan İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün hiç yeni ölüm yaşanmadı.

Sozcu.com.tr
19:05 -
Haberler Dünya
Yetkililer ‘harika haber’ ifadeleriyle duyurdu!

Aylar sonra ilk kez yaşanan olumlu haberi İspanyol yetkililer ‘harika haber’ şeklinde duyurdu.

Madrid Topluluğu Başkanı Isabel Ayuso, Madrid’de ilk defa hiç ölümün yaşanmadığını belirterek “Bu kâbusun bir daha yaşanmamasını sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Salgın sırasında İspanya’da birçok bölgede sokağa çıkma yasakları uygulandı. Barselona/Reuters

ÖLÜMLER TESPİT EDİLEN VAKALARLA SINIRLI

Ülke genelinde şu ana kadar 28 binden fazla can kaybı rapor edildi.

Ölümlerin 8 bin 400 kadarının Madrid bölgesinde yaşandığı ifade ediliyor. Ülke genelinde 300 bine yakın vaka tespit edilmiş durumda.

Ancak bazı uzmanlar yaşanan ölümlerin yalnızca test edilip pozitif vaka olarak tespit edilenler olduğuna dikkat çekiyor.

Test yapılmayan ancak salgın döneminde hayatını kaybeden birçok hastanın da Covid-19 nedeniyle öldüğü iddia ediliyor.

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Son güncelleme: 19:22 28.06.2020
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